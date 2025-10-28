مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
فرصت طلایی مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر
در راستای توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی برق کشور، صندوق توسعه ملی با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، زمینه سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف دو هزار مگاوات را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اعلام آغاز اجرای برنامه مشترک میان صندوق توسعه ملی و ساتبا گفت: در راستای سیاستهای کلان کشور برای توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی برق، بستر مناسبی فراهم شده است تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مشارکت فعال داشته باشد.
کریم مجرب افزود: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان صندوق توسعه ملی و ساتبا و مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، امکان سرمایهگذاری مشترک در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف دو هزار مگاوات فراهم شده است. در این مدل، ۸۰ درصد منابع مالی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده متقاضیان بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
مدیرکل صمت فارس با تشریح شرایط تسهیلات این طرح اظهار کرد: تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود هشت درصد و بازپرداخت ارزی ارائه میشود و زمین محل احداث نیروگاه نیز بهعنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی صنایع بزرگ گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، واحدهای صنعتی با مصرف بیش از یک مگاوات برق موظفاند حداقل پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. در همین راستا، صندوق توسعه ملی و ساتبا حمایت ویژهای از صنایع و سرمایهگذاران علاقهمند خواهند داشت.
مجرب با دعوت از متقاضیان بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح خاطرنشان کرد: شرکتهایی که دارای ماهیت خصوصی، توان تأمین ۲۰ درصد آورده نقدی، ظرفیت بالای سه مگاوات برای احداث نیروگاه و ترجیحاً زمین مناسب با مجوزهای زیستمحیطی و امکان اتصال به شبکه برق هستند، میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
وی در پایان گفت: بهمنظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فرآیندهای اجرایی و مدلهای سرمایهگذاری، کارگاههای تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر در آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. جزئیات این نشستها بهزودی از طریق رسانهها و پایگاه اطلاعرسانی ساتبا اعلام میشود.
این طرح با حمایت ویژه دولت و نرخ تسهیلات ٨درصدی، فرصتی کمنظیر برای صنایع و سرمایهگذاران به شمار میرود.