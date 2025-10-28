تمهیدات ویژه پلیس در برخورد با فروشندگان سیگارهای برقی

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: پیرو مطالبات به حق خانواده ها و نگرانی والدین در خصوص استفاده فرزندانشان از سیگارهای الکترونیکی (ویپ) و مضرات زیان بار استفاده از آن برای جوانان، مراتب برخورد با واحدهای صنفی متخلفی که عرضه کننده این سیگارهای الکترونیکی می‌باشند، در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان ضمن شناسایی واحدهای صنفی متخلف، نسبت به بازرسی ازیک واحد صنفی دخانیاتی در سطح شهر اقدام که تعداد 70 دستگاه (ویپ و پاد) 150 عدد مایع ویپ، 5هزار و 400 عدد فیلتر سیگار و 4 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قزوین با بیان اینکه ارزش ریالی این کشفیات برابر نظر کارشناسان 4 میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده فروش و عرضه سیگارهای الکترونیکی توسط صنوف مختلف، مراتب را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

