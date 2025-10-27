خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با عدم حد نصاب آرأ در شورای مرکزی حل اختلاف؛

شورای شهر اهواز منحل نشد

با رای شورای مرکزی حل اختلاف وزارت کشور، شورای اسلامی شهر اهواز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز امروز دوشنبه در شورای حل اختلاف مرکزی رای نیاورد و شورای ششم باقی خواهد ماند.

محمد مهدی مطیعی  با اشاره به اینکه پیشنهاد انحلال شورای ششم اهواز که پیش از این از سوی شورای حل اختلاف خوزستان به وزارت کشور و شورای مرکزی ارایه شده بود امروز در جلسه نهایی در تهران رای نیاورد، ادامه داد: شورای ششم که با قدرت کار خود را آغاز کرده بود با دریافت این رای همچنان با قوت به ادامه راه خود که همان خدمت به مردم اهواز است ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: شورای ششم کلانشهر اهواز با مستندات ثابت کرد که بسیار فعال‌تر از شورای شهر‌های دیگر کشور فعالیت داشته و این روند را ادامه خواهد داد.

