قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۶ هزار و ۲۲۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

