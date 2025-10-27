فرمانده انتظامی لاهیجان اعلام کرد:
انهدام دو باند بزرگ قمار در لاهیجان / ۴۶ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند
فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری ۴۶ نفر از عاملان برگزاری قمار و شرطبندی در این شهرستان خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از لاهیجان،سرهنگ «شریف رحیمی» فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه قمار باعث از بین رفتن بنیان بسیاری از خانوادهها میشود، اظهار داشت: قمار علاوه بر اینکه با اعتقادات اسلامی مردم در تضاد است به پویایی جامعه آسیب وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: در پی دریافت خبر فعالیت باندهای قمار و شرطبندی در سطح شهرستان لاهیجان، که همراه با تجمع افراد و سلب آسایش برای شهروندان بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری بخش رودبنه این فرماندهی پس از انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع طی دو عملیات مجزا در دو نقطه شهرستان ۴۶ عامل برگزاری قمار حین ارتکاب به جرم دستگیر کردند، افزود: بیش از ۱۱۳۴ قلم انواع آلات قمار بازی، تعداد ۱ دستگاه کارتخوان با تراکنشهای میلیاردی از محل وقوع جرم کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هر دو محل مورد استفاده قمار بازان منزل مسکونی بوده، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ رحیمی در پایان با اعلام اینکه کسب درآمد از راه قمار و تحصیل مال از راه نامشروع یکی از ناهنجاریهای اجتماعی است که جرم محسوب میشود از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.