بازرس کل گیلان:
پرستاران با صبر و شکیبایی خود در قبال بیماران و همراهان آنان ایثار میکنند
بازرس کل استان گیلان با تبریک روز پرستار گفت: پرستاران ما علاوه بر ایفای نقش حرفهای خود، با صبر، عطوفت و مهربانی همانند یک مادر با بیماران برخورد میکنند.
به گزارش ایلنا از رشت،احمد آقایی ظهر دوشنبه به همراه معاون نظارت و بازرسی و سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی، به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از بیمارستان رازی رشت بازدید کرد.
در این بازدید که با هدف قدردانی از زحمات شبانهروزی پرستاران انجام شد، بازرس کل گیلان ضمن تبریک این روز به کادر درمان، نقش پرستاران را در ارتقای سلامت جامعه بیبدیل توصیف کرد و گفت: مدل رفتاری پرستاران الگو گرفته از مشی حضرت زینب (س) و نایب آن بانوی بزرگوار، حضرت زهرا (س) است؛ شغلی که میراث گرانبهای عقیله بنیهاشم محسوب میشود.
وی افزود: پرستاران با صبر و شکیبایی خود در قبال بیماران و همراهان آنان ایثار میکنند و همین ویژگیها سبب شده تا در تقویم کشور روزی به نام این قشر فرهیخته نامگذاری شود.
پرستاران با عشق و صبوری خدمت میکنند
آقایی در گفتگو با پرستاران باسابقه بیمارستان الزهراء، پای دردِ دل و مشکلات آنان نشست و بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت این قشر تأکید کرد.
وی با اشاره به سختیهای شغل پرستاری اظهار کرد: پرستاران ما علاوه بر نقش پرستاری، با بیماران مانند مادر رفتار میکنند. با وجود فشار کاری بالا و مسئولیت سنگین، متأسفانه آنگونه که شایسته است از آنان تجلیل و حمایت نمیشود و بسیاری از پرستاران با سابقه بالا هنوز از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند.
بازرس کل گیلان ضمن قدردانی از تصمیمات اخیر دولت در راستای بهبود وضعیت رفاهی پرستاران تصریح کرد: امیدواریم این اقدامات تنها به مناسبت روز پرستار محدود نشود و در طول سال شاهد تداوم توجه به معیشت این قشر فداکار باشیم.
در ادامه این بازدید، بازرس کل استان از بخشهای مختلف بیمارستان رازی رشت نیز سرکشی کرد و با تبریک مجدد روز پرستار، از تلاشهای کادر درمان و خدمات ارزنده آنان در خدمترسانی به مردم قدردانی به عمل آورد.