رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در حکمی سرهنگ مسعود مطهری‌فر را به سمت ریاست پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب و بر اجرا و پیگیری ویژه و هدفمند برنامه ها و فعالیت های این حوزه حساس انتظامی تاکید کرد.

داشتن اشراف اطلاعاتی و تلاش برای ارتقای روزافزون آن، همچنین بهبود در روند ارائه خدمات به شهروندان در بخش هایی مانند صدور گذرنامه، اداره اماکن از دیگر مواردی است که سردار رادان در این حکم بر آن تأکید کرده است.

