خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم سردار رادان؛

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب شد

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب شد
کد خبر : 1705860
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در حکمی سرهنگ مسعود مطهری‌فر را به سمت ریاست پلیس امنیت عمومی استان قزوین منصوب و بر اجرا و پیگیری ویژه و هدفمند برنامه ها و فعالیت های این حوزه حساس انتظامی تاکید کرد. 

داشتن اشراف اطلاعاتی و تلاش برای ارتقای روزافزون آن، همچنین بهبود در روند ارائه خدمات به شهروندان در بخش هایی مانند صدور گذرنامه، اداره اماکن از دیگر مواردی است که سردار رادان در این حکم بر آن تأکید کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ