آئین نامه جدید ایمنی امور پیمانکاری ابلاغ شد؛
ورود پیمانکاران به بازار کار تسهیل شد
مدیریت روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از ابلاغ آئین نامه جدید ایمنی امور پیمانکاری در راستای تسهیل ورود پیمانکاران به بازار کار خبرداد.
به گزارش ایلنا، حسین منفرد با بیان اینکه در تازهترین تغییرات مقررات حوزه امور پیمانکاری، طبق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ١٦ مهرماه امسال در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، گفت: این آئین نامه به استناد مواد ١٣، ٨۵، ٨٦ و ٩١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، بهمنظور شناسایی و ساماندهی پیمانکاران و کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول قانون کار تدوین شده است.
مدیریت روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: مستند به ماده هفت این آییننامه پیمانکاران، مقاطعهکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار را در مدت زمان انجام کار و محدوده عملیات پیمان رعایت نمایند و مقاطعهدهنده اصلی نیز مکلف به نظارت بر این فرآیند است.
وی ادامه داد: مستند به ماده هشت این آییننامه نیز کلیه مسئولیتها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتا در متن قرارداد لحاظ و امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تامین شود.
منفرد اضافه کرد: مستند به ماده ٩ این آییننامه، در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینههای مربوط به امور ایمنی در قرارداد لحاظ کرده و پیمانکار و مقاطعه کار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما و مقاطعهدهنده موظف به اجرای آن میباشد، برابر ماده ۱۰ نیز کارفرما و مقاطعهدهنده باید نظارت لازم برای اخذ گواهینامه آموزشهای مورد نیاز در زمینههای ایمنی از طریق مراجع صلاحیتدار بهکارگران تحت پوشش پیمانکاران و مقاطعهکاران اصلی و فرعی را باتوجهبه نوع فعالیت، مطابق با آییننامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان به عمل آورد.
وی با اشاره به این نکته که پیشازاین موضوع حذف شرط اجبار ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه در هیات وزیران تصویب شده بود، اظهار کرد: با تصویب این موضوع و سپس ابلاغ آییننامه جدید ایمنی امور پیمانکاری، سامانههای صدور گواهینامههای صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، حسب نامه مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از اول آبانماه ١٤٠٤ از دسترس اداره کل استانها، خارج شده و هیچگونه گواهینامهای دراینباره از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر نخواد شد و پیمانکاران برای ورود به مناقصات نیازی به گرفتن این گواهینامه ندارند.
مدیریت روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در خاتمه این مصوبه را یک تصمیمی مهم در راستای بهبود فرآیندهای مناقصه و تسهیل ورود پیمانکاران به بازار اعلام کرد.
جزئیات آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری را از طریق آدرس https: //h٧. cl/١ifNj در پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس مشاهده کنید.