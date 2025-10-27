به گزارش ایلنا، ​محمد فتحی شهنانی با اشاره به همکاری و تعامل مطلوب دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تعداد ١٣۵ حلقه چاه غیرمجاز دارای حکم قضائی در قیروکارزین پر و مسلوب‌المنفعه و با این اقدام حدود نیم میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی این شهرستان‌ صرفه‌جویی شده است.

وی با اشاره به کاهش حجم سد سلمان فارسی، به‌عنوان مهمترین منبع سطحی تامین آب قیروکارزین، گفت: این‌چنین کاهش حجم دریاچه طی ١۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

فتحی اضافه کرد: کاهش بارندگی در سال‌های اخیر منجر به افت حجم ذخیره آب دریاچه سد سلمان فارسی در مقایسه با مدت مشابه شده است.

وی لزوم صرفه‌جویی مصرف آب در بخش‌های مختلف و گسترش اقدامات نظارتی برای کنترل برداشت از منابع آب سطحی و زیرمینی را از اولویت‌های صنعت آب دانست.

فتحی گفت: پر کردن چاه‌های غیر‌مجاز، نصب ادوات اندازه‌گیری برداشت چاه‌های مجاز (کنتور)، اطلاع‌رسانی درخصوص صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و کاشت محصولات کم‌آب بر، از سیاست‌های مدنظر این مدیریت بوده است که طی ماه‌های آتی هم ادامه‌دارد.

‌وی گفت: هدف از اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب، حفاظت از آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آبی موجود در محدوده طرح مشتمل بر چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها در قالب انسداد و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز و تعدیل پروانه‌ها در کل دشت‌های شهرستان است.

‌فتحی شهنانی به کاهش بارندگی در سال‌های اخیر اشاره و اضافه کرد: برای ممانعت از بروز تنش و بحران در حوزه آب، نیازمند نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند کنتور و تغییر الگوی مصرف آب کشاورزی توسط بهره‌برداران و اصلاح شیوه آبیاری هستیم.

