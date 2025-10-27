شناسایی بیش از ۹ هزار انشعاب و برداشت غیرمجاز آب در فارس

به گزارش ایلنا، علی شبانی با بیان اینکه انشعاب های غیرمجاز موجب تضییع حقوق مشترکین قانونی می شود، گفت: براساس آمار، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز، در ۷ ماه گذشته، موفق به شناسایی و تبدیل حدود ۳۶۶۱ فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به ۵۴۴۸ تخلف و برداشت غیر مجاز از شبکه های آبرسانی گردیده است.

به گفته مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در ۷ ماه گذشته با شناسایی و قطع انشعاب های غیر قانونی یا برداشت های غیر مجاز ۲۷۵ هزار و ۲۵۰ متر مکعب آب برابر با ۱۳۱۱ مترمکعب در شبانه روز به چرخه مصرف قانونی بازگشت و متخلفین نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: با جمع آوری انشعابات غیر قانونی( سرقت آب) مشکل ۳۶۶۱ مشترک آب شرب در مناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کم آبی بودند، مرتفع شده است.

انتهای پیام/