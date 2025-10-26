به گزارش ایلنا از رشت،آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد «امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)» امروز (یک‌شنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر بزرگ در رشت برگزار شد.

استاندار گیلان در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی اظهار کرد: احداث یادمان سایه اقدامی ارزشمند و فاخر در پاسداشت یکی از چهره‌های ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.

حق شناس با یاد از مفاخر برجسته استان از جمله زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی بیان کرد: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آنان بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زده‌اند.

وی با تأکید بر حفظ و ماندگاری آثار هنرمندان فاخر گیلانی تصریح کرد: آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بناهای مادی و فیزیکی، ماندگار و الهام‌بخش‌اند؛ همان‌گونه که نام‌هایی چون حافظ، سعدی، مولانا و سایه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به طراحی این اثر توسط فرزند زنده‌یاد سایه، ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرایی و تلاش برآن باشد در ششم اسفندماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل یادمان برگزار شود.

