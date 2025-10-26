خبرگزاری کار ایران
آغاز ساخت یادمان زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج در رشت

کلنگ عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد «امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)» با حضور نماینده عالی دولت در گیلان در باغ محتشم رشت بر زمین زده شد.

به گزارش ایلنا از رشت،آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد «امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)» امروز (یک‌شنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر بزرگ در رشت برگزار شد.

  استاندار گیلان در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی اظهار کرد: احداث یادمان سایه اقدامی ارزشمند و فاخر در پاسداشت یکی از چهره‌های ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.

حق شناس با یاد از مفاخر برجسته استان از جمله زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی بیان کرد: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آنان بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زده‌اند.

 وی با تأکید بر حفظ و ماندگاری آثار هنرمندان فاخر گیلانی تصریح کرد:  آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بناهای مادی و فیزیکی، ماندگار و الهام‌بخش‌اند؛ همان‌گونه که نام‌هایی چون حافظ، سعدی، مولانا و سایه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به طراحی این اثر توسط فرزند زنده‌یاد سایه، ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرایی و تلاش برآن باشد در ششم اسفندماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل یادمان برگزار شود.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
