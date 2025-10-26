مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین:
شهرداران بانک اطلاعاتی جامع از مخاطرات تهیه کنند
مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین گفت: تهیه بانک اطلاعاتی جامع از مخاطرات تهدیدکننده، امکانات و تجهیزات موجود، منابع حیاتی، دسترسیها و نقاط کلیدی در هر شهرستان به منظور بهبود امدادرسانی و پاسخگویی سریع در بحرانها برای مسئولین و بالاخص شهرداران که مدیران بحران شهرها هستند، الزامی است.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در نشست تخصصی شهرداران استان قزوین ضمن تشریح وضعیت مخاطرات در استان و تبیین بندهایی از قانون سازمان مدیریت بحران کشور که در آنها وظایف شهرداران در مواقع بحرانی ذکر شده، نکاتی را به عنوان الزامات عملی برای تقویت آمادگی و پاسخگویی به بحرانها مطرح کرد.
وی در این باره گفت: شهرداران با هدف تقویت آمادگی، مطالعه دقیق قوانین مرتبط با مدیریت بحران را در اولویت کارهای خود قرار داده و برنامههای خود را بر مبنای این قوانین تدوین کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اضافه کرد: تهیه بانک اطلاعاتی جامع از مخاطرات تهدیدکننده، امکانات و تجهیزات موجود، منابع حیاتی، دسترسیها و نقاط کلیدی در هر شهرستان به منظور بهبود امدادرسانی و پاسخگویی سریع در بحرانها برای مسئولین و بالاخص شهرداران که مدیران بحران شهرها هستند، الزامی است.
وی تدوین و نگارش برنامههای عملیاتی برای پاسخ به انواع حوادث، توسط شهرداران را خواستار و بر تقویت هماهنگی بین شهرداریها و استفاده از فناوریهای دادهمحور برای بهبود سرعت و کارایی پاسخها تأکید کرد.