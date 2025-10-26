استاندار مازندران:
شهرکهای صنعتی برای ساخت نیروگاههای کوچک حمایت میشوند
استاندار مازندران گفت: کاهش ناترازی انرژی در این خطه از شمال یکی از سیاستهای راهبردی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان محسوب میشود و شهرکهای صنعتی استان برای ساخت نیروگاههای کوچک حمایت میشوند.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولید بابل در شهرک صنعتی رجه اظهار کرد: با سرمایهگذاریهای انجامشده در یک سال آینده ۷۰۰ مگاوات برق تولید شد در مازندران وارد مدار میشود.
وی گفت: شهرکهای صنعتی مازندران با ساخت نیروگاههای کوچک نهتنها در کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار بهرهمند میشوند بلکه از حمایتهای دولت با دریافت تسهیلات موردحمایت قرار میگیرند.
استاندار مازندران با اشاره به این مطلب که زیرساختهای این خطه از شمال از عقبماندگیهای شدیدی رنج میبرد، اظهار کرد: همه تلاشها بر آن است تا با استفاده از ظرفیت نخبگان گامهای مؤثری برای توسعه زیرساختهای این استان انجام شود.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: در شرایط فعلی تحت هیچ عنوان تصمیمهای غیر کارشناسی و احساسی برای استان اتخاذ نخواهد شد و در حوزههای مختلف ازنظر کارشناسی نخبگان بهرهمند خواهیم شد.
یونسی رستمی با اشاره به این مطلب که تولیدکنندگانی و سرمایهگذاران واقعی که دغدغه تولید و اشتغال پایدار دارند حمایت میشوند، اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که عدهای به بهانه تولید تسهیلات کلان دریافت و در این حوزه سرمایهگذاری نکنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: نهتنها ساماندهی پسماند در این خطه از شمال از دغدغههای جدی محسوب میشود بلکه برای توسعه شبکههای فاضلاب در شهرهای مختلف استان برنامههای جدی داریم.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.