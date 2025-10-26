وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران:
آزادراه ساوه - سلفچگان برای کشور اهمیت راهبردی دارد / استان مرکزی نقطه تلاقی کریدورهای اصلی کشور است
مشارکت سرمایهگذاران خصوصی راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها است
وزیر راهوشهرسازی گفت: آزادراه ساوه - سلفچگان با تعریض و بهسازی جدید، به عنوان محور حیاتی اتصال کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، نه تنها برای استانهای مرکزی، قم و تهران، بلکه برای تمامی کشور اهمیت راهبردی دارد. اثرات این آزادراه در تسهیل تجارت و ترانزیت کالا و دیپلماسی حملونقل ملی و بینالمللی مشهود خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه مراسم آغاز عملیات تعریض و 6 خطه شدن آزادراه ساوه – سلفچگان و در جمع خبرنگاران استان مرکزی، افزود: این مسیر تنها یک قطعه آزادراهی نیست، بلکه بخشی از شبکه راهبردی کشور است و با اتصال دریا به دریا و مرزهای شمالی و جنوبی، نقشی فراتر از منطقهای و ملی دارد.
وی به حجم بالای تردد خودروهای سنگین در این محور اشاره کرده و ادامه داد: این پروژه با روانسازی ترافیک، کاهش تصادفات، صرفهجویی در سوخت و پایین آوردن هزینههای حملونقل، تأثیرات اقتصادی چشمگیری خواهد داشت. با تکمیل این پروژه، شاهد کاهش تصادفات، صرفهجویی در مصرف سوخت و رشد اقتصادی خواهیم بود.
وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژه، افزایش ایمنی راهها، کاهش زمان سفر و تسهیل جابهجایی کالا در یکی از پرترددترین محورهای کشور است. امیدواریم با اتمام این پروژه تا پایان دولت چهاردهم، شاهد سهولت بیشتر در جابجایی کالا و مسافر باشیم و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور برداشته شود.
صادق مالواجرد تصریح کرد: پروژه ساوه-سلفچگان با سرمایهگذاری 120 هزار میلیارد ریالی و مشارکت 90 درصدی بخش خصوصی اجرا میشود. این پروژه بخشی از برنامه جامع دولت برای توسعه زیرساختهای حملونقل است که در کنار پروژههایی مانند آزادراه اراک - راهجرد، به تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقهای کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه پروژه آزادراه اراک - راهجرد در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح می شود، بیان داشت: این پروژه، گرههای ترافیکی و گلوگاههای ترانزیتی در محورهای مرکزی و غربی کشور را باز میکند و نقش موثری در ارتقاء دیپلماسی حملونقل ایران با کشورهای همسایه داشته باشد.
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به چالشهای مالی پروژههای زیرساختی و نقش کلیدی بخش خصوصی در این حوزه، تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع بودجهای، مشارکت سرمایهگذاران خصوصی راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها است. با ایجاد بسترهای قانونی و قراردادی، از حضور بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی استقبال میکنیم.
صادق مالواجرد ابراز داشت: سیاست ما این است که هیچ پروژهای بدون پشتوانه مالی و برنامهریزی دقیق آغاز نشود تا مردم نتایج ملموس آن را در زندگی خود ببینند. وزارت راهوشهرسازی در دولت چهاردهم متعهد به تکمیل پروژههای نیمهتمام و گرهگشایی در این حوزه است. هدف این وزارتخانه تحویل پروژههایی با کیفیت بالا و در زمان مقرر است.
وی بر موقعیت استراتژیک استان مرکزی تأکید داشته و اضافه کرد: این استان، نقطه تلاقی کریدورهای اصلی کشور است و تقریباً هیچ کالایی در ایران جابهجا نمیشود که از مسیرهای این منطقه عبور نکند. به همین دلیل، توسعه زیرساختهای حملونقل در مرکزی، اثری ملی و فرامنطقهای دارد.
وزیر راهوشهرسازی به نشستهای سهجانبه با آذربایجان، روسیه و پاکستان اشاره کرده و گفت: سفر اخیر به کشور پاکستان و نشست چندجانبهای که در اسلامآباد با حضور وزرای حملونقل منطقه برگزار شد، موضوع افزایش تبادلات تجاری میان ایران و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت که این مهم میتواند مسیر ترانزیت را متحول کند.