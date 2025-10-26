خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران:

آزادراه ساوه - سلفچگان برای کشور اهمیت راهبردی دارد / استان مرکزی نقطه تلاقی کریدورهای اصلی کشور است

آزادراه ساوه - سلفچگان برای کشور اهمیت راهبردی دارد / استان مرکزی نقطه تلاقی کریدورهای اصلی کشور است
کد خبر : 1705275
لینک کوتاه کپی شد.

مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها است

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: آزادراه ساوه - سلفچگان با تعریض و بهسازی جدید، به عنوان محور حیاتی اتصال کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، نه تنها برای استان‌های مرکزی، قم و تهران، بلکه برای تمامی کشور اهمیت راهبردی دارد. اثرات این آزادراه در تسهیل تجارت و ترانزیت کالا و دیپلماسی حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی مشهود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه مراسم آغاز عملیات تعریض و 6 خطه شدن آزادراه ساوه – سلفچگان و در جمع خبرنگاران استان مرکزی، افزود: این مسیر تنها یک قطعه آزادراهی نیست، بلکه بخشی از شبکه راهبردی کشور است و با اتصال دریا به دریا و مرزهای شمالی و جنوبی، نقشی فراتر از منطقه‌ای و ملی دارد.

وی به حجم بالای تردد خودروهای سنگین در این محور اشاره کرده و ادامه داد: این پروژه با روان‌سازی ترافیک، کاهش تصادفات، صرفه‌جویی در سوخت و پایین آوردن هزینه‌های حمل‌ونقل، تأثیرات اقتصادی چشمگیری خواهد داشت. با تکمیل این پروژه، شاهد کاهش تصادفات، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و رشد اقتصادی خواهیم بود.

وزیر راه‌وشهرسازی اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژه، افزایش ایمنی راه‌ها، کاهش زمان سفر و تسهیل جابه‌جایی کالا در یکی از پرترددترین محورهای کشور است. امیدواریم با اتمام این پروژه تا پایان دولت چهاردهم، شاهد سهولت بیشتر در جابجایی کالا و مسافر باشیم و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور برداشته شود.

صادق مالواجرد تصریح کرد: پروژه ساوه-سلفچگان با سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی و مشارکت 90 درصدی بخش خصوصی اجرا می‌شود. این پروژه بخشی از برنامه جامع دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است که در کنار پروژه‌هایی مانند آزادراه اراک - راهجرد، به تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه پروژه آزادراه اراک - راهجرد در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح می شود، بیان داشت: این پروژه، گره‌های ترافیکی و گلوگاه‌های ترانزیتی در محورهای مرکزی و غربی کشور را باز می‌کند و نقش موثری در ارتقاء دیپلماسی حمل‌ونقل ایران با کشورهای همسایه داشته باشد.

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به چالش‌های مالی پروژه‌های زیرساختی و نقش کلیدی بخش خصوصی در این حوزه، تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای، مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها است. با ایجاد بسترهای قانونی و قراردادی، از حضور بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی استقبال می‌کنیم.

صادق مالواجرد ابراز داشت: سیاست ما این است که هیچ پروژه‌ای بدون پشتوانه مالی و برنامه‌ریزی دقیق آغاز نشود تا مردم نتایج ملموس آن را در زندگی خود ببینند. وزارت راه‌وشهرسازی در دولت چهاردهم متعهد به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گره‌گشایی در این حوزه است. هدف این وزارتخانه تحویل پروژه‌هایی با کیفیت بالا و در زمان مقرر است.

وی بر موقعیت استراتژیک استان مرکزی تأکید داشته و اضافه کرد: این استان، نقطه تلاقی کریدورهای اصلی کشور است و تقریباً هیچ کالایی در ایران جابه‌جا نمی‌شود که از مسیرهای این منطقه عبور نکند. به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مرکزی، اثری ملی و فرامنطقه‌ای دارد.

وزیر راه‌وشهرسازی به نشست‌های سه‌جانبه با آذربایجان، روسیه و پاکستان اشاره کرده و گفت: سفر اخیر به کشور پاکستان و نشست چندجانبه‌ای که در اسلام‌آباد با حضور وزرای حمل‌ونقل منطقه برگزار شد، موضوع افزایش تبادلات تجاری میان ایران و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت که این مهم می‌تواند مسیر ترانزیت را متحول کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ