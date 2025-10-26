کشاورزی سنتی دیگر پاسخگو نیست/ باید به سمت کشاورزی مدرن برویم

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای کشاورزی استان با اشاره به پیشینه تاریخی و نقش بنیادین کشاورزی در اقتصاد استان اظهار داشت: استان فارس از دیرباز اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری داشته و این هویت همچنان در استان مشهود است.

وی افزود: با وجود تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر، بخش قابل توجهی از مردم فارس همچنان در این حوزه فعالیت دارند و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر توسعه هدفمند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین، تصریح کرد: کشاورزی هوشمند پاسخی مؤثر به محدودیت منابع طبیعی است و می‌تواند بستر امنیت غذایی کشور را فراهم کند.

امیری برنامه پیشنهادی اداره‌کل جهاد کشاورزی فارس را متناسب با ظرفیت‌های استان دانست و گفت: این طرح در چارچوب امکانات موجود قابل اجراست و اولویت، گذر از مرحله تدوین و تمرکز بر اجرای عملی و مؤثر آن است.

وی اصلاح تدریجی الگوی کشت را از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: پس از اعلام الگوی کشت، اجرای دقیق آن ضروری است و همه دستگاه‌های مسئول باید در تحقق آن همکاری کنند.

نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر نقش حیاتی داده‌های هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی، خواستار ارتقای دقت پیش‌بینی‌ها و ارائه اطلاعات کاربردی‌تر از سوی اداره‌کل هواشناسی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان‌های فارس در تولید محصولات باغی گفت: محصولاتی مانند انجیر دیم استهبان و انگور دیم دشمن‌زیاری از مزیت‌های منحصربه‌فرد استان‌اند که با توسعه صنایع تبدیلی و رویکرد صادرات‌محور، می‌توان ارزش افزوده چشمگیری برای آن‌ها ایجاد کرد.

استاندار فارس همچنین تخریب و آتش‌سوزی‌های مکرر در منابع طبیعی و محیط‌زیست استان را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: مهار این آسیب‌ها باید در اولویت باشد و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تجهیز نیروهای حفاظتی، راهکاری ضروری برای مقابله مؤثر با این بحران است.

امیری با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات بیمه‌ای و ترویج فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی گفت: نظام بیمه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ منافع کشاورزان، از هدررفت منابع حیاتی آب و خاک نیز جلوگیری کند.

استاندار فارس نقش ذی‌نفعان در فرآیند قانون‌گذاری را مهم دانست و افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌های کشاورزان در اتاق‌های فکر و هنگام تدوین مقررات، می‌تواند به شکل‌گیری قوانین کارآمد و منطبق با واقعیت‌های میدانی منجر شود.

وی با اشاره به نتایج موفق بهره‌گیری از مشاوران متخصص در بخش کشاورزی، بر استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: کشاورزی، عرصه‌ای پویاست که تحولات علمی در آن تأثیر مستقیم دارد و استفاده از اصلاحات ژنتیکی و نژادی در گیاهان و دام‌ها، مسیر ارتقای بهره‌وری را هموار می‌کند.

امیری همچنین آموزش کشاورزان را از ارکان توسعه پایدار برشمرد و خواستار گسترش برنامه‌های ترویجی از طریق رسانه‌ملی و برگزاری دوره‌های تخصصی برای ارتقای دانش فنی فعالان این حوزه شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت خودکفایی کشاورزان در تأمین انرژی گفت: توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی، راهکاری مؤثر برای کاهش وابستگی به برق سراسری است و باید با حمایت‌های بانکی و تسهیلات مناسب، اجرای آن تسهیل شود.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آبی استان تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی کشاورزان باید متناسب با شرایط واقعی منابع آب انجام گیرد تا از بروز مشکلات اساسی در تولید جلوگیری شود.

راهی جز گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن نداریم

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت تغییر در شیوه‌های تولید، گفت: شرایط آبی و خاکی استان فارس ما را به سمتی می‌برد که راهی جز گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن نداریم. همه جهان به سمت کشاورزی هوشمند حرکت کرده و ما نیز باید با تکیه بر تجربه و درایت کشاورزان، اصلاح الگوی کشت را در استان دنبال کنیم.

احد بهجت حقیقی تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت باید با نگاه اقتصادی همراه باشد؛ یعنی زمانی که محصولی کم‌آب‌بر را به کشاورز توصیه می‌کنیم، باید بازار فروش آن را نیز در داخل کشور و حتی بازار منطقه‌ای در نظر بگیریم.

وی با اشاره به تأکید استاندار بر توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام‌فروشی، اظهار کرد: اولویت ما تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران بدون درگیری با بروکراسی اداری بتوانند وارد عرصه تولید و صنایع تبدیلی شوند.

دبیر شورای کشاورزی؛ با بیان اینکه فارس با سطحی بالغ بر ۹۵۰ هزار هکتار و تولید ۱۱.۲ میلیون تن محصولات کشاورزی، جایگاه سوم سطح زیرکشت و دوم تولید کشور را دارد، افزود: افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، ارتقای ارزش افزوده و تولید اقتصادی از مهم‌ترین اهداف ما در اجرای الگوی کشت جدید است.

به گفته بهجت حقیقی ؛ الگوی کشت استان فارس باید دارای سه ویژگی کلیدی باشد؛ نخست آن‌که اقدامات انجام‌شده واقع‌بینانه و متناسب با شرایط آب و خاک موجود استان طراحی شود و صرفاً بر اهداف تولیدی تکیه نکند. دوم، تولید باید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد تا با کاهش هزینه‌های تولید، درآمد کشاورزان افزایش یابد. سوم، در اجرای این الگو صرفاً به کاهش مصرف آب بسنده نشود، بلکه حفاظت از منابع طبیعی و پایداری آن برای نسل‌های آینده نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مد نظر قرار گیرد.

این مقام مسئول؛ پایداری تولید، افزایش بهره‌وری، انطباق با شرایط اقلیمی، بهبود معیشت کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی و حفظ محیط‌زیست را به عنوان اهداف کلان "اجرای الگو کشت" عنوان کرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: نخستین گام عملی در مسیر اجرای الگو کشت، "تشکیل اتاق فکر کشاورزی" است که در این اتاق اساتید دانشگاه، نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اتحادیه‌ها، تشکل‌های و کارشناسان در تصمیم گیری و تصمیم سازی بخش کشاورزی مشارکت دارند.

دبیر شورای کشاورزی استان فارس اضافه کرد: این اتاق فکر باید به پارلمان بخش کشاورزی تبدیل شود تا تصمیمات در فضای مشارکتی و با حضور ذی‌نفعان واقعی اتخاذ گردد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: ارتباط مستقیم با کشاورزان و بهره‌برداران از طریق تشکل‌های فعال، راه تحقق کشاورزی هوشمند است تا تصمیمات تنها بر روی کاغذ نماند و در میدان عمل به نتیجه برسد.

