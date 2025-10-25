علت فوت دانش آموز ایلامی در مدرسه در حال بررسی است

به گزارش ایلنا از ایلام، عباس امیدی با ابراز اندوه و تسلیت نسبت به درگذشت این دانش‌آموز گفت: این حادثه در زمان زنگ تفریح و به‌صورت ناگهانی رخ داده است.

وی افزود: مدیر مدرسه بلافاصله پس از وقوع این حادثه تلخ با اورژانس تماس گرفته و دانش‌آموز برای دریافت خدمات درمانی فوری به بیمارستان منتقل شده است.

امیدی تأکید کرد: با وجود تلاش‌های کادر درمان و فوریت‌های پزشکی، عملیات احیای قلبی‌ـ‌ریوی نتیجه‌بخش نبود و متأسفانه این دانش‌آموز جان خود را از دست داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایلام ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، از عموم مردم درخواست کرد تا از انتشار شایعات و اخبار تأیید‌نشده در فضای مجازی خودداری کرده و اجازه دهند بررسی علت حادثه از مسیر قانونی و کارشناسی دنبال شود.

