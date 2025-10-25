گردشگری کشاورزی یکی از محورهای سند گردشگری استان است

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی با حضور در جشن برداشت انار منطقه انارستان کازرون با عنوان جشنواره انار بیشاپور، اظهار کرد: امیدوارم جشنواره انار بیشاپور و رویدادهای مشابه بیش از پیش رونق افزای نام بلند کازرون باشد.

وی به برگزاری رویداد گردشگری کشاورزی با محوریت جشنواره انار بیشاپور در دیار تاریخی بازرنگان اشاره کرد و افزود: بازرنگان نام سلسله ای است که در قرن دوم میلادی یعنی بعد از دوره هخامنشیان و قبل از ساسانیان، حاکمان محلی فارس بودند و تنها نامی که از آنان باقی مانده است همین منطقه است؛ سلسله مهمی بودند که باید مورد توجه باشد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: اگر در شهرستان کازرون مردم و مسئولان برای تداوم جشنواره انار بیشاپور اهتمام کنند، ما هم این جشنواره را در تقویم رویدادهای گردشگری استان ثبت خواهیم کرد.

پارسایی با تاکید بر این که کازرون شهری شناخته شده به لحاظ تاریخی است که آثار ثبت جهانی و ثبت ملی دارد و آثار ثبتی این شهرستان از بعضی استان های کشور بیشتر است، گفت: این شهرستان ظرفیت های بی نظیری دارد و حداقل در دو برهه تاریخی نقش بسیار جدی داشته است؛ در روزگار ساسانیان که اینجا پایتخت بوده و آثار پیروزی شاپور بر والرین در تنگ چوگان قرار دارد و نیز در قرون اولیه اسلامی با حضور شیخ ابواسحاق کازرونی که حوزه نفوذ او از ژاپن و چین تا مرزهای عثمانی با شاگردان و مریدانش امتداد داشته است.

وی ادامه داد: شهرستان کازرون علاوه بر آثار تاریخی، ظرفیت های مهمی در حوزه کشاورزی دارد و با توجه به این که یکی از رشته های شناخته شده گردشگری در دنیا گردشگری کشاورزی است؛ این گردشگری مبتنی بر رویدادها و جشنواره هایی است که در عموما در فصل برداشت برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که برگزاری رویداد مانند یک پروژکتور نور می تاباند به جایی که می خواهیم به آن جا توجه کنیم، ادامه داد: اگر بر چند محصول مهم شهرستان کازرون تمرکز کنیم در چند ماه از سال می توانیم جشنواره های خوبی داشته باشیم؛ مانند انار گاوکشک، پرتقال شاپوری، خرمای کبکاب و گل نرگس و کنجد و عدس که هر کدام می توانند یک محور برای برگزاری یک رویداد بسیار جدی و جذاب باشند.

پارسایی با بیان این که بعد از سال ها در این دولت و بعد از رونمایی از سند گردشگری استان فارس در یک منطقه تاریخی به اسم بازرنگان که قابلیت های خاصی دارد، جشنواره انار بیشاپور برگزار شده است، ادامه داد: مسئولین جشنواره در دعوت از باغداران و نامگذاری جشنواره هوشمندانه عمل کرده اند که جای تبریک دارد؛ جمعیت بسیار خوبی استقبال کردند که نشانه برنامه ریزی مناسب در جشنواره انار بیشاپور است.

وی با اشاره به این که برگزاری رویداد جشنواره انار بیشاپور و تولید محتوایی که صورت گرفته و منتشر می شود موجب برندینگ برای این منطقه خواهد شد، گفت: به تدریج مردم علاقه مند می شوند که در این فصل به اینجا سفر کنند و چند روز بمانند و در موضوع انار مشارکت کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که زنجیره ارزش انار در شهرستان کازرون می تواند مورد توجه باشد، اظهارداشت: توجه به ابعاد مختلف محصول انار با برگزاری رویدادهای دیگر مانند جشنواره شعر انار و فیلم کوتاه انار باید تداوم داشته باشد.

