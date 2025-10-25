معاون اقتصادی استاندار قزوین:
بازار افغانستان زیر ذره بین مطالعات صادراتی برود
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی عصر امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: باید مطالعات دقیقی روی بازار افغانستان انجام شود تا ظرفیت صادرات استان به این کشور بهصورت کارشناسی شناسایی شود.
وی اضافه کرد: نشستها و نمایشگاههای بازرگانی باید هدفمند باشند و تفاهمنامهها به قراردادهای واقعی تبدیل شوند تا امکان ورود پایدار به بازارهای جهانی فراهم شود و ظرفیت واردات و صادرات استان تقویت شود.