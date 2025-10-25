خبرگزاری کار ایران
بازار افغانستان زیر ذره بین مطالعات صادراتی برود

کد خبر : 1704794
معاون اقتصادی استاندار قزوین بر بررسی ظرفیت صادرات به افغانستان تأکید کرد و گفت: باید مطالعات دقیقی روی بازار افغانستان انجام شود تا ظرفیت صادرات استان به این کشور به‌صورت کارشناسی شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  محمدرضا صفی‌خانی عصر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: باید مطالعات دقیقی روی بازار افغانستان انجام شود تا ظرفیت صادرات استان به این کشور به‌صورت کارشناسی شناسایی شود. 

وی اضافه کرد: نشست‌ها و نمایشگاه‌های بازرگانی باید هدفمند باشند و تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای واقعی تبدیل شوند تا امکان ورود پایدار به بازارهای جهانی فراهم شود و ظرفیت واردات و صادرات استان تقویت شود.

 

