اعلام نتایج بازبینی آثار سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان
کد خبر : 1704778
دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، نتایج بازبینی آثار نمایشی این دوره را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در این دوره، تعداد ۲۹ اثر نمایشی توسط هیئت انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل ۱۶ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۱۳ اثر در بخش نمایش صحنه‌ای بود. پس از جمع‌بندی شورای انتخاب، نتایج به شرح زیر اعلام می‌شود:
بخش نمایش خیابانی (مشروط به بازبینی مجدد زنده):
۱٫ سرخابی – نویسنده و کارگردان: حبیب‌اله ناصری – شهرستان: میناب
۲٫ دنیای سیگنال‌ها – نویسنده: ایوب رحیمی – کارگردان: ابوالقاسم احدیان – شهرستان: میناب
۳٫ دود مرگ – نویسنده: حسین محمد حسینی – کارگردان: مرضیه آزادی خالص – شهرستان: بندرخمیر
۴٫ ماهی شط دلوم – نویسنده: حیدر رضایی – کارگردان: شیوا قاسمی – شهرستان: میناب
۵٫ سه نقطه – نویسنده و کارگردان: داوود رمضان‌زاده – شهرستان: میناب
۶٫ زار – نویسنده و کارگردان: سمیرا گودرزی – شهرستان: جزیره کیش
بخش نمایش صحنه‌ای – آثار تأییدشده:
۱٫ حقایقی درباره دختر ادریس – نویسنده و کارگردان: علیرضا داوری – شهرستان: بندرعباس
۲٫ بازی‌نامه کلات – نویسنده: سعید موحدی – کارگردان: کورش سلمانی دهبارز – شهرستان: بندرعباس
آثار مشروط به بازبینی مجدد حضوری:
۳٫ گداز – نویسنده: رضا گشتاسب – کارگردان: حسین اصیلی – شهرستان: میناب
۴٫ زنی تو دایر – نویسنده و کارگردان: محمد جوشعار – شهرستان: جزیره کیش
۵٫ آکواریوم کانگرو – نویسنده: مجید کاظمی‌زاده مژدهی – کارگردان: علی رحیمی – شهرستان: میناب
۶٫ آقای نویسنده – نویسنده: آرسان صفا – کارگردان: فاطمه سیاهوشی – شهرستان: بندرعباس
دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که آثار مشروط، پس از بازبینی مجدد زنده یا حضوری، مورد ارزیابی نهایی قرار خواهند گرفت و نتایج قطعی اعلام خواهد شد.
لازم به ذکراست جشنواره تئاتراستانی ازتاریخ ۲۱ الی ۲۳ آبان دردوبخش صحنه ای وخیابانی دربندرعباس برگزارمی شود.

