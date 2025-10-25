به گزارش ایلنا از بندرعباس، در این دوره، تعداد ۲۹ اثر نمایشی توسط هیئت انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل ۱۶ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۱۳ اثر در بخش نمایش صحنه‌ای بود. پس از جمع‌بندی شورای انتخاب، نتایج به شرح زیر اعلام می‌شود:

بخش نمایش خیابانی (مشروط به بازبینی مجدد زنده):

۱٫ سرخابی – نویسنده و کارگردان: حبیب‌اله ناصری – شهرستان: میناب

۲٫ دنیای سیگنال‌ها – نویسنده: ایوب رحیمی – کارگردان: ابوالقاسم احدیان – شهرستان: میناب

۳٫ دود مرگ – نویسنده: حسین محمد حسینی – کارگردان: مرضیه آزادی خالص – شهرستان: بندرخمیر

۴٫ ماهی شط دلوم – نویسنده: حیدر رضایی – کارگردان: شیوا قاسمی – شهرستان: میناب

۵٫ سه نقطه – نویسنده و کارگردان: داوود رمضان‌زاده – شهرستان: میناب

۶٫ زار – نویسنده و کارگردان: سمیرا گودرزی – شهرستان: جزیره کیش

بخش نمایش صحنه‌ای – آثار تأییدشده:

۱٫ حقایقی درباره دختر ادریس – نویسنده و کارگردان: علیرضا داوری – شهرستان: بندرعباس

۲٫ بازی‌نامه کلات – نویسنده: سعید موحدی – کارگردان: کورش سلمانی دهبارز – شهرستان: بندرعباس

آثار مشروط به بازبینی مجدد حضوری:

۳٫ گداز – نویسنده: رضا گشتاسب – کارگردان: حسین اصیلی – شهرستان: میناب

۴٫ زنی تو دایر – نویسنده و کارگردان: محمد جوشعار – شهرستان: جزیره کیش

۵٫ آکواریوم کانگرو – نویسنده: مجید کاظمی‌زاده مژدهی – کارگردان: علی رحیمی – شهرستان: میناب

۶٫ آقای نویسنده – نویسنده: آرسان صفا – کارگردان: فاطمه سیاهوشی – شهرستان: بندرعباس

دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که آثار مشروط، پس از بازبینی مجدد زنده یا حضوری، مورد ارزیابی نهایی قرار خواهند گرفت و نتایج قطعی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکراست جشنواره تئاتراستانی ازتاریخ ۲۱ الی ۲۳ آبان دردوبخش صحنه ای وخیابانی دربندرعباس برگزارمی شود.

