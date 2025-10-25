خبرگزاری کار ایران
استاندار قزوین:

بخش خصوصی محور موفقیت دیپلماسی اقتصادی قزوین باشد

استاندار قزوین گفت: بخش خصوصی باید با روحیه رقابت و چانه‌زنی فعال در میدان اقتصاد منطقه‌ای حضور داشته باشد، دیپلماسی اقتصادی زمانی مؤثر خواهد بود که ابزارهای لازم برای رقابت در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و همکاری واقعی میان دولت و بخش خصوصی محقق شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین  بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان در بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و از تشکیل «دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی» با محوریت استانداری و اتاق بازرگانی برای ساماندهی تعاملات تجاری با کشورهای همسایه خبر داد.

وی اضافه کرد: این دبیرخانه با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا با رویکرد کارشناسی، ظرفیت‌های اقتصادی استان و کشورهای همسایه از جمله افغانستان، تاجیکستان و عراق شناسایی و زمینه توسعه صادرات استان در بازارهای منطقه‌ای فراهم شود.

 استاندار قزوین با بیان اینکه «تعداد کشورهای هدف صادرات اهمیت ندارد، بلکه ارزش و اثر اقتصادی آن مهم است» گفت: لازم است نیازسنجی دقیقی از بازارهای هدف انجام شود تا بدانیم در هر کشور چه نوع کالاهایی قابلیت صادرات دارند.

نوذری افزود: تا پایان سال باید خروجی مشخصی از این برنامه‌ها ارائه شود و معاون اقتصادی استاندار و رئیس اتاق بازرگانی موظف‌اند چارچوب اجرایی و اهداف کمی برای افزایش صادرات تعیین کنند.

وی با تأکید بر اهمیت صادرات واقعی گفت: بازار افغانستان و تاجیکستان به‌عنوان دو مقصد اولویت‌دار در سال جاری، باید به‌صورت کارشناسی بررسی و برای هر کدام برنامه عملیاتی مشخص تدوین شود.

استاندار قزوین ادامه داد: فعالیت‌ها نباید صرفاً به بازدید و امضای تفاهم‌نامه محدود شود، بلکه هدف نهایی افزایش صادرات ملموس و اثرگذار بر اقتصاد استان است.

نوذری اضافه کرد: بخش خصوصی باید با روحیه رقابت و چانه‌زنی فعال در میدان اقتصاد منطقه‌ای حضور داشته باشد، دیپلماسی اقتصادی زمانی مؤثر خواهد بود که ابزارهای لازم برای رقابت در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و همکاری واقعی میان دولت و بخش خصوصی محقق شود.

