آغاز فرایند ثبت نشان جغرافیایی پسته باغستان
فرایند ثبت نشان جغرافیایی دو محصول شاخص و استراتژیک استان قزوین، شامل «پسته باغستان» و «زغالاخته الموت»، با حضور نمایندگان معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بهطور رسمی آغاز شد.
این نشست با حضور احمد شریف و هیأت همراه از وزارت جهاد کشاورزی، در محل تاریخی سازمان باغستان سنتی قزوین برگزار شد و طی آن روند ثبت GI به عنوان الگویی ملی در حوزه محصولات باغی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست فرزاد خوشاخلاق، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان، الهیاری رئیس سازمان باغستان سنتی قزوین، مدیران حوزه ریاست ، باغبانی و حفظ نباتات، و جمعی از باغداران منتخب و پیشرو استان حضور داشتند.
ثبت نشان جغرافیایی این دو محصول ارزشمند، ادامه مسیر صیانت و توسعه میراث جهانی باغستان سنتی قزوین (جیاس) محسوب میشود و با هدف ارتقای ارزش افزوده، ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و تثبیت برند اصیل قزوین به عنوان مبدأ تولید این محصولات صورت میگیرد.
مسئولان حاضر در نشست تأکید کردند: با تکمیل و ثبت نهایی نشان جغرافیایی، پسته باغستان و زغالاخته الموت امکان ورود رسمی به زنجیره تجارت بینالمللی محصولات ممتاز کشاورزی را به دست خواهند آورد و بهرهبرداران میتوانند از ظرفیتهای صادراتی و حقوقی این نشان در سطوح ملی و بینالمللی بهرهمند شوند.
در راستای اجرای این طرح نشست مشترکی با حضور مسوولین جهاد کشاورزی با رییس اتاق بازرگانی استان و مدیر کل امور اقتصادی استانداری نیز برگزار شد.