به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید میدانی از روند تکمیلی اجرای پروژه باند جدید محور اراک - رباط‌میل و طرح حذف گردنه سیبک شهرستان اراک، افزود: این پروژه با هدف حذف گردنه سیبک، به عنوان یکی از نقاط پرحادثه استان، در دستور کار قرار گرفت.

وی به مخاطراتی که مسیر قدیمی اراک - رباط‌میل و به خصوص گردنه سیبک همواره با خود به همراه داشت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این مسیر به ویژه در فصول سرد سال به دلیل شیب تند، موجب بروز ترافیک سنگین و تصادفات می‌شد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: تاکنون حدود نیمی از مسیر آسفالت شده است. بخشی از این محور در محدوده ورودی شهر قرار دارد که اجرای آن در حیطه مسئولیت شهرداری است و باید به صورت همزمان با پروژه اصلی تکمیل و بهره‌برداری شود.

زندیه‌وکیلی از اجرای چند طرح مکمل برای ارتقاء ایمنی محور اراک - رباط‌میل خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر احداث باند جدید، عملیات نصب نیوجرسی و اجرای سیستم روشنایی در طول 5.5 کیلومتر از مسیر با هدف افزایش ایمنی و بهبود منظر راه در حال انجام است.

وی از تلاش‌های مجموعه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی قدردانی کرده و در این خصوص بیان داشت: با وجود محدودیت منابع مالی، با عزم و رویکردی جهادی، متعهد به تکمیل به موقع پروژه باند جدید محور اراک - رباط‌میل و طرح حذف گردنه سیبک هستیم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در محدوده اجرای این پروژه نقطه ناایمنی نیز در ورودی روستای خانه‌میران قرار داشت که جزء مطالبات مردم بود و مقرر شد تا نسبت به ایمن‌سازی این نقطه نیز اقدام شود. در این رابطه اداره‌کل راهداری طرح‌هایی را آماده کرده و تلاش می‌شود ایمنی لازم این نقطه نیز تأمین شود.

انتهای پیام/