نیمه اول آبان هم خبری از بارش در کرمانشاه نیست

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی محمد زورآوند روز شنبه سوم آبان، در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت بارش‌های سال زراعی جاری، گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، نیمه اول آبان هم بارشی در سطح استان کرمانشاه نداریم، اما در نیمه دوم آبان و خصوصا در دهه سوم آبان، بارش‌های مختصری پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: وضعیت بارش‌های سطح استان از آذر بهتر شود و یادآور شد: در مجموع پاییز کم بارشی در کرمانشاه خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها برای بارش‌های زمستان و بهار سال آینده تا حدودی بهتر است و نشان می‌دهد بارش‌ها در این دو فصل به اندازه نرمال خواهد بود.

زورآوند تاکید کرد: حتی اگر بارش‌های زمستان و بهار سال آینده مناسب و در حد نرمال باشد، باز هم کم بارشی پاییز جبران نخواهد شد.

وی اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد دقت پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی کم بوده و هرچقدر رو به جلو برویم، امکان تغییر در الگوی بارش‌ها وجود دارد.

