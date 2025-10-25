خبرگزاری کار ایران
کشف ۴۰ قبضه سلاح جنگی توسط مرزبانان کرمانشاه
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از کشف ۴۰ قبضه سلاح جنگی توسط مرزبانان استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سردار کیاست سپهری در این خصوص گفت: مرزبانان استان کرمانشاه با همکاری جامعه اطلاعاتی، موفق به کشف و ضبط ۳۱ قبضه سلاح کلت کمری، ۹ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۶۲ تیغه خشاب کلت شدند.

 سپهری اظهار کرد: این اقدام در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات جنگی و پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سلاح در پوشش کوله‌بر در مرزهای غربی کشور صورت گرفت.

سپهری گفت: مقابله با قاچاق اسلحه از ماموریت‌های مهم مرزبانی است و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با قاچاق اسلحه امنیت و آرامش کشور را تهدید کنند.

 

