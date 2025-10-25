کشف ۴۰ قبضه سلاح جنگی توسط مرزبانان کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سردار کیاست سپهری در این خصوص گفت: مرزبانان استان کرمانشاه با همکاری جامعه اطلاعاتی، موفق به کشف و ضبط ۳۱ قبضه سلاح کلت کمری، ۹ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۶۲ تیغه خشاب کلت شدند.

سپهری اظهار کرد: این اقدام در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات جنگی و پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سلاح در پوشش کوله‌بر در مرزهای غربی کشور صورت گرفت.

سپهری گفت: مقابله با قاچاق اسلحه از ماموریت‌های مهم مرزبانی است و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با قاچاق اسلحه امنیت و آرامش کشور را تهدید کنند.

