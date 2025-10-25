جوان هندیجانی توسط دوستش به قتل رسید

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی امروز شنبه در این خصوص گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در روز پنجشنبه اول آبان، مبنی بر وجود یک مصدوم تیر خورده در بیمارستان شهدای هندیجان بلافاصله موضوع در دستور کار مامورین انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تیمی مجرب از پلیس اطلاعات و کلانتری ۱۱ در بیمارستان حاضر و پس از تحقیق از همراهان فرد مجروح، آنان عنوان داشتند که در یک دورهمی یکی از دوستان در حین بازی کردن با کلت کمری، به دلیل مصرف مشروبات الکلی به صورت سهوی اقدام به شلیگ یک گلوله به سمت دوست صمیمی خود می‌کند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه به دلیل شدت جراحت مصدوم تیرخورده جهت ادامه درمان به بیمارستان ماهشهر منتقل شد، ادامه داد: ماموران انتظامی طی هماهنگی با مقام محترم قضایی، در یک اقدام غافلگیرانه عامل تیراندازی را دستگیر و یک قبضه کلت کمری به همراه دو خشاب و مقداری مشروبات الکلی را کشف و ضبط کردند و پرونده قضایی تشکیل و متهم روانه زندان شد.

وی در ادامه گفت: علی رغم تلاش کادر درمان متاسفانه فرد مجروح به علت شدت جراحات در بیمارستان ماهشهر فوت می‌کند و پرونده تکمیلی قتل تشکیل و به مرجع انتظامی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان با هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: والدین نسبت به رفتار‌های مشکوک فرزندان خود بی‌تفاوت نباشند و مراقب باشند تا به هیچ عنوان امکان خرید، نگهداری یا حمل سلاح سرد و گرم برای آنان فراهم نشود. نگهداری یا حمل هر نوع سلاح، چه سرد و چه گرم، جرم محسوب می‌شود و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

انتهای پیام/