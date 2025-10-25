خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوان هندیجانی توسط دوستش به قتل رسید

جوان هندیجانی توسط دوستش به قتل رسید
کد خبر : 1704588
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از قتل یک پسر جوان در یک دورهمی دوستانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی امروز شنبه در این خصوص گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در روز پنجشنبه اول آبان، مبنی بر وجود یک مصدوم تیر خورده در بیمارستان شهدای هندیجان بلافاصله موضوع در دستور کار مامورین انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تیمی مجرب از پلیس اطلاعات و کلانتری ۱۱ در بیمارستان حاضر و پس از تحقیق از همراهان فرد مجروح، آنان عنوان داشتند که در یک دورهمی یکی از دوستان در حین بازی کردن با کلت کمری، به دلیل مصرف مشروبات الکلی به صورت سهوی اقدام به شلیگ یک گلوله به سمت دوست صمیمی خود می‌کند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه به دلیل شدت جراحت مصدوم تیرخورده جهت ادامه درمان به بیمارستان ماهشهر منتقل شد، ادامه داد: ماموران انتظامی طی هماهنگی با مقام محترم قضایی، در یک اقدام غافلگیرانه عامل تیراندازی را دستگیر و یک قبضه کلت کمری به همراه دو خشاب و مقداری مشروبات الکلی را کشف و ضبط کردند و پرونده قضایی تشکیل و متهم روانه زندان شد.

 وی در ادامه گفت: علی رغم تلاش کادر درمان متاسفانه فرد مجروح به علت شدت جراحات در بیمارستان ماهشهر فوت می‌کند و پرونده تکمیلی قتل تشکیل و به مرجع انتظامی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان  در پایان با هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: والدین نسبت به رفتار‌های مشکوک فرزندان خود بی‌تفاوت نباشند و مراقب باشند تا به هیچ عنوان امکان خرید، نگهداری یا حمل سلاح سرد و گرم برای آنان فراهم نشود. نگهداری یا حمل هر نوع سلاح، چه سرد و چه گرم، جرم محسوب می‌شود و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ