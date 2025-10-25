کشف بیش از ۸ تن آرد قاچاق در رامهرمز
فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمزاز کشف بیش از ۸ تن آرد قاچاق خبر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی مربچه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایست بازرسی، به ۲ دستگاه خودروی سنگین ایسوزو مشکوک و آنها را متوقف کردند.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۸ تن آرد خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مدارک مثبت را در خودروها کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آردهای مکشوفه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.