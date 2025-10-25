خبرگزاری کار ایران
کشف بیش از ۸ تن آرد قاچاق در رامهرمز

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمزاز کشف بیش از ۸ تن آرد قاچاق خبر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت:  مأموران پاسگاه انتظامی مربچه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایست بازرسی، به ۲ دستگاه خودروی سنگین ایسوزو  مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو‌های توقیفی  مقدار ۸ تن آرد خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مدارک مثبت را در خودرو‌ها کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آرد‌های مکشوفه را  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون  ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

 

