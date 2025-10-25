خبرگزاری کار ایران
۵۵ فوتی ناشی از حوادث کار طی شش ماهه اول سال در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از ثبت ۵۵ مورد فوتی ناشی از حوادث کار در شش ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش ایلنا، علی عباسی با اشاره به اینکه از مجموع این فوتی‌ها، ۵۴ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: از میان این موارد، ۳۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند.

وی همچنین گفت: بیشترین فوتی‌ها ناشی از سقوط از ارتفاع با ۳۵ نفر بوده و برق‌گرفتگی و برخورد با جسم سخت هرکدام با ۸ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی اشاره کرد: در شش ماهه امسال، بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار در ماه مرداد با ۱۶ مورد ثبت شده است، در حالی که کمترین موارد در فروردین ماه با ۴ فوتی گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: در این مدت، شهرستان ساری با ۱۱ فوتی، بیشترین تعداد فوتی‌ها را ثبت کرده است. پس از ساری، شهرستان‌های آمل با ۹ فوتی و بابل با ۵ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های چالوس، سوادکوه و محمودآباد هرکدام با یک فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را گزارش کردند.

عباسی همچنین به تفکیک سن متوفیان اشاره کرد و گفت: بیشترین فوتی‌ها مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ مورد بوده است، در حالی که کمترین آمار فوتی‌ها مربوط به افراد بالای ۶۱ سال با ۲ مورد بوده است.

کاهش ۶ درصدی مصدومین حوادث کار

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین از کاهش ۶ درصدی تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماهه امسال، ۴۳۰ مصدوم ناشی از حوادث کار (۴۰۰ مرد و مابقی زن) به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

وی بر اهمیت ارزش نهادن به جان انسان‌ها و رعایت اصول ایمنی در محیط کار تأکید کرد و افزود: داشتن برنامه‌های ایمنی، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش مداوم، و ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی مؤثر از جمله مهمترین راهکارها برای کاهش حوادث ناشی از کار است.

