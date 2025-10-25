۵۵ فوتی ناشی از حوادث کار طی شش ماهه اول سال در مازندران

به گزارش ایلنا، علی عباسی با اشاره به اینکه از مجموع این فوتی‌ها، ۵۴ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: از میان این موارد، ۳۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند.

وی همچنین گفت: بیشترین فوتی‌ها ناشی از سقوط از ارتفاع با ۳۵ نفر بوده و برق‌گرفتگی و برخورد با جسم سخت هرکدام با ۸ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی اشاره کرد: در شش ماهه امسال، بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار در ماه مرداد با ۱۶ مورد ثبت شده است، در حالی که کمترین موارد در فروردین ماه با ۴ فوتی گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: در این مدت، شهرستان ساری با ۱۱ فوتی، بیشترین تعداد فوتی‌ها را ثبت کرده است. پس از ساری، شهرستان‌های آمل با ۹ فوتی و بابل با ۵ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های چالوس، سوادکوه و محمودآباد هرکدام با یک فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را گزارش کردند.

عباسی همچنین به تفکیک سن متوفیان اشاره کرد و گفت: بیشترین فوتی‌ها مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ مورد بوده است، در حالی که کمترین آمار فوتی‌ها مربوط به افراد بالای ۶۱ سال با ۲ مورد بوده است.

کاهش ۶ درصدی مصدومین حوادث کار

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین از کاهش ۶ درصدی تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماهه امسال، ۴۳۰ مصدوم ناشی از حوادث کار (۴۰۰ مرد و مابقی زن) به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

وی بر اهمیت ارزش نهادن به جان انسان‌ها و رعایت اصول ایمنی در محیط کار تأکید کرد و افزود: داشتن برنامه‌های ایمنی، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش مداوم، و ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی مؤثر از جمله مهمترین راهکارها برای کاهش حوادث ناشی از کار است.

