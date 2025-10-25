خبرگزاری کار ایران
در خراسان رضوی رخ داد؛

سقوط خودرو بر روی موتورسوار یک کشته و پنج مصدوم برجا گذاشت

سقوط خودرو بر روی موتورسوار یک کشته و پنج مصدوم برجا گذاشت
کد خبر : 1704525
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: حادثه سقوط یک دستگاه خودروی «تیبا» از روی پل عباسپور مشهد بر روی یک دستگاه موتورسیکلت منجر به مرگ راکب موتور و مصدومیت پنج نفر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که بامداد امروز (سوم آبان ماه) رخ داد، یک دستگاه خودرو تیبا از روی پل مسیر شهید عباسپور بر روی یک موتور سیکلت در زیرگذر پنج‌تن سقوط کرد.

وی اضافه کرد: حال سه نفر از مصدومان که سرنشینان خودرو بودند، وخیم گزارش شده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: پس از رهاسازی مصدومان و تحویل به عوامل اورژانس ۱۱۵، ایمن سازی محل توسط آتش نشانان انجام شد.

 

