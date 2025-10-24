عوامل نزاع و درگیری در جویبار دستگیر شدند

به گزارش ایلنا ز پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ عبدالله اکبری روز جمعه گفت: شب گذشته در پی وقوع نزاع و درگیری در یکی از خیابان های شهر جویبار ۴ متهم به ایجاد مزاحمت برای نوامیس و درگیری با شهروندان با حضور به موقع پلیس در صحنه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت:پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهد داد عده‌ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.

