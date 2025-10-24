مهار آتش سوزی در جنگل های مازه خاکی چهار محال و بختیاری

به گزارش ایلنا، محسن کریمی، گفت: ساعت ۱۶ روز دوم آبانماه گزارش آتش‌سوزی بخشی از جنگل‌های مازه‌خاکی شهرستان کیار به حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

وی افزود: به‌منظور مهار آتش‌سوزی و جلوگیری از پیش‌روی آن در سایر قسمت‌های جنگل‌های مازه‌خاکی ۲ گروه از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست از مناطق حفاظت شده سبزکوه و هلن به منطقه اعزام شدند.

کریمی تصریح کرد: آتش‌سوزی جنگل‌های مازه‌خاکی شهرستان کیار در سریع‌ترین زمان ممکن و در کمتر از نیم ساعت مهار شود.

