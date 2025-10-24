خبرگزاری کار ایران
۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان‌شمالی کشف شد

فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و صنعتی از ابتدای سالجاری تاکنون در استان کشف و یکهزار و ۲۸۴ خرده فروش و قاچاقچی نیز در این رابطه دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس خراسان شمالی، سردار «سعید مطهری‌زاده» روز جمعه اظهار کرد: طرح‌ها و اقدامات گسترده‌ای در بخش مبارزه با مواد مخدر در استان اجرا شده که منجر به شناسایی و دستگیری ۵۸ قاچاقچی و یک هزار و ۱۹۰ خرده‌فروش شده است.

وی افزود: ۴۰ دستگاه خودرو نیز در امر قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته بود که توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

جمع آوری یک هزار و ۸۳ معتاد متجاهر

سردار مطهری زاده گفت: یک هزار و ۸۳ معتاد متجاهر نیز از ابتدای سالجاری در استان جمع‌آوری و اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام شده است.

وی مبارزه با مواد مخدر وظیفه ملی عنوان کرد و موفقیت در این مسیر را نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی بیش از پیش مردم با پلیس دانست.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی یادآور شد: اقدامات انجام شده در این مدت با توجه به مصوبات قرارگاه مبارزه با مواد مخدر استان بوده است.

خراسان شمالی با یک میلیون نفر جمعیت در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.

