گردشگران مفقود شده در ارتفاعات مازندران پیدا شدند

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران از پایان عملیات جست و جو ۱۲ گردشگر مفقود شده در ارتفاعات استان خبرداد و گفت که تمامی این افراد صحیح و سالم پیدا شدند.

به گزارش ایلنا، حسنیعلی محمدی روز جمعه  گفت: حال عمومی تمامی افراد گمشده در منطقه فیلبند مساعد است.

وی ادامه داد: نیروهای امداد و نجات در این عملیات که بدلیل صعب العبور بودن منطقه تمام توان و انرژی خود را به‌کارگیری کردند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران توضیح داد :۱۰ گروه امداد و نجات هلال احمر و نیروهای مردمی از شب گذشته جست و جو برای یافتن این افراد را آغاز کردند.

مازندران به خاطر داشته‌های طبیعی از کانون‌های مورد توجه مسافران داخلی و خارجی است، اما در این میان بی‌توجهی به توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان در زمینه حضور و استفاده آگاهانه و مناسب از این داشته‌ها نه تنها موجب خسارت به گردشگران، بلکه سبب رنج مضاعف و به اصطلاح بار اضافه بر دوش بخش‌های خدمات‌رسان و امدادی این استان می‌شود.

از جمله نقاط هیجان انگیز برای مسافران و گردشگران حضور و پیمودن مسیر در جنگل های هیرکانی واقع در مازندران است؛ جنگلی مملو از درختان انبوه که حتی در برخی نقاط آنقدر درختان جلوی نور خورشید می گیرند که به سختی می توان روزنه هایی از نور خورشید را دید.

