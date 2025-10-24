وضعیت نارنجی آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان
امروز دوم آبان ماه شاخص کیفی هوا در ۴ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز جمعه دوم آبان ماه، شاخص کیفی هوا در شهرهای هویزه ۱۴۷، کوت عبدالله ۱۱۱، خرمشهر ۱۰۳ و سوسنگرد ۱۰۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.