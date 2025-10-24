رئیسکل دادگستری استان خبر داد؛
موافقت با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی در لرستان/صدور ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک در استان
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به موافقت با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی در استان از صدور ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک با تأیید مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز جمعه دوم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بازدید قضات از زندانها و بررسی وضعیت مددجویان ۹۸۷ مورد ارفاقات قانونی از جمله تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط، اعسار، جایگزین حبس، جزای نقدی و پابند الکترونیک اعمال و ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک صادر شده است همچنین به ۵۸۸ نفر مرخصی اعطا و با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی موافقت شده است.
وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲۵ مورد بازرسی تخصصی از محاکم کیفری، دادسراها، زندانها و مراجع انتظامی استان نیز انجام شد.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: در این مدت ۷۸۳ قاضی با حضور در زندانهای استان با هزار و ۶۸۷ مددجو ملاقات چهرهبهچهره داشتهاند همچنین ۲ هزار و ۸۳۸ دادرسی برخط با زندانیان برگزار و ۳۳ هزار و ۶۰۲ نفر از شهروندان در قالب ملاقاتهای مردمی با مسئولان قضایی استان دیدار کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی رسالت اخلاقی و قانونی دستگاه قضایی است، افزود: حقوق شهروندی، تجلی کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی است و وظیفه ما، پاسداشت و صیانت از آنها با تمام توان و تعهد است.
وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه و بهرهگیری از آموزههای دینی و قانون اساسی گفت: تلاش کردهایم عدالت را نهتنها در دادگاهها بلکه در رفتار و تصمیمگیریهای روزمره قضات و کارکنان جاری سازیم چراکه هر شهروند، فارغ از جایگاه اجتماعی، قومیت یا باور، حق دارد از دادرسی عادلانه، رفتار محترمانه و پاسخگویی شفاف برخوردار باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: در راستای ارتقای حقوق شهروندی اقداماتی از جمله راهاندازی میز خدمت قضایی در مناطق مختلف، تقویت سامانههای ارتباط مردمی، رسیدگی به شکایات، آموزش مستمر قضات و کارکنان، و نظارت بر رفتار سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.