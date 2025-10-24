موافقت با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی در لرستان/صدور ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک در استان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز جمعه دوم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بازدید قضات از زندان‌ها و بررسی وضعیت مددجویان ۹۸۷ مورد ارفاقات قانونی از جمله تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط، اعسار، جایگزین حبس، جزای نقدی و پابند الکترونیک اعمال و ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک صادر شده است همچنین به ۵۸۸ نفر مرخصی اعطا و با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی موافقت شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲۵ مورد بازرسی تخصصی از محاکم کیفری، دادسراها، زندان‌ها و مراجع انتظامی استان نیز انجام شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: در این مدت ۷۸۳ قاضی با حضور در زندان‌های استان با هزار و ۶۸۷ مددجو ملاقات چهره‌به‌چهره داشته‌اند همچنین ۲ هزار و ۸۳۸ دادرسی برخط با زندانیان برگزار و ۳۳ هزار و ۶۰۲ نفر از شهروندان در قالب ملاقات‌های مردمی با مسئولان قضایی استان دیدار کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی رسالت اخلاقی و قانونی دستگاه قضایی است، افزود: حقوق شهروندی، تجلی کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی است و وظیفه ما، پاسداشت و صیانت از آن‌ها با تمام توان و تعهد است.

وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و قانون اساسی گفت: تلاش کرده‌ایم عدالت را نه‌تنها در دادگاه‌ها بلکه در رفتار و تصمیم‌گیری‌های روزمره قضات و کارکنان جاری سازیم چراکه هر شهروند، فارغ از جایگاه اجتماعی، قومیت یا باور، حق دارد از دادرسی عادلانه، رفتار محترمانه و پاسخگویی شفاف برخوردار باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: در راستای ارتقای حقوق شهروندی اقداماتی از جمله راه‌اندازی میز خدمت قضایی در مناطق مختلف، تقویت سامانه‌های ارتباط مردمی، رسیدگی به شکایات، آموزش مستمر قضات و کارکنان، و نظارت بر رفتار سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/