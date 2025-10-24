خبرگزاری کار ایران
انفجار ناشی از نشت گاز در روستای بالو ارومیه پنج مصدوم بر جای گذاشت

رئیس اورژانس آذربایجان غربی از انفجار ناشی از نشت گاز در روستای بالوی ارومیه خبرداد و گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده گفت: وقوع انفجار گاز ناشی از نشت در یکی از منازل مسکونی واقع در روستای بالو از توابع ارومیه به مرکز پیام اورژانس گزارش شد.

وی ادامه داد:بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اطراف به محل حادثه اعزام و در کمترین زمان ممکن بر بالین مصدومان حاضر شدند.

رضازاده افزود:در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان‌های ارومیه منتقل گردیدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، در خاتمه به اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، تأکید کرد.

 

