عامل آتشسوزی در مراتع شول سپیدان دستگیر شد
عامل ایجاد حریق در مراتع شول سپیدان، بلافاصله پس از ارتکاب جرم، توسط ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان شناسایی و با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان، روز جمعه در این باره گفت: در پی بروز حریق در تاریخ سیام مهرماه امسال در مراتع شول و با دریافت گزارشهای واصله، نیروهای این اداره که در منطقه در حال گشتزنی بودند، در محل حاضر شدند و بلافاصله با کمک قرقبانان فصلی منطقه، در نخستین ساعات شروع آتشسوزی، نسبت به اطفای آن اقدام کردند.
سعید جمشیدی افزود: پس از اطفای حریق، عامل آن شناسایی و با هماهنگی مقامات قضایی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، با همکاری نیروی انتظامی در محل دستگیر و بازداشت شد.
وی بیان کرد: متعاقبا پرونده تخلف برای متخلف تنظیم و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی سپیدان با اشاره به علت حریق توضیح داد: این آتشسوزی در نتیجه سهلانگاری یک فرد آغاز و به اراضی ملی مجاور سرایت کرد که بلافاصله و در کمترین زمان ممکن توسط نیروهای اداره مهار شد.
وی همچنین به نقش موثر دستگاه قضایی در برخورد قانونی با اینگونه متخلفان اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بهعنوان حامی انفال، همواره با صدور آرای موثر، از تکرار چنین حوادثی پیشگیری میکند.
شهرستان سپیدان به مرکزیت شهر اردکان در ۸۰ کیلومتری غرب شیراز واقع است.
این شهرستان با جاذبههای گردشگری طبیعی مانند آبشار مارگون و چلهگاه در فصل گرم سال میزبان گردشگران بسیاری است.