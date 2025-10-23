به گزارش ایلنا، علیرضا محمدی شامگاه پنجشنبه اظهار کرد که این آتش‌سوزی که از ساعات پایانی بعدازظهر امروز در ارتفاعات کوهستان مانشت آغاز شد که پس از چند ساعت عملیات سنگین کنترل و خاموش کردن آتش، مهار اولیه شد.

وی افزود: مناطق مرتفع این کوهستان درگیر آتش‌سوزی شده بود که با حضور نیروهای امدادی عضو ستاد مدیریت بحران، همیاران و دوستداران طبیعت و مردم محلی، آتش مهار اولیه و از پیشروی آن به پوشش‌ گیاهی و درختی منطقه جلوگیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام علت بروز این حادثه را سهل‌انگاری عامل انسانی دانست و گفت: با توجه به خشک بودن علفزارهای مراتع و جنگل‌های استان، هرگونه بی‌مبالاتی در برافروختن آتش و خاموش نکردن آن، می‌تواند سبب سرایت سریع شعله‌های آتش به عرصه‌های طبیعی شود.

محمدی همچنین یادآور شد: به‌منظور رصد و پایش منطقه و جلوگیری از بروز دوباره آتش بر اثر سقوط کنده‌های نیم‌سوز از ارتفاعات، تعدادی از نیروهای امدادی و افراد محلی همچنان در منطقه مستقر هستند.

کوهستان حفاظت‌شده مانشت امسال تاکنون چهار مرتبه شاهد وقوع آتش‌سوزی بوده است.

این عرصه‌های طبیعی مشرف بر شهرستان‌های سیروان، چرداول، ایلام و ایوان است که بخشی از مجموع ۱۴۳ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده استان ایلام را تشکیل می‌دهد.

