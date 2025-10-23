دستگیری محکوم متواری با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی مالی در شوش
جانشین فرمانده انتظامی شوش از دستگیری یک محکوم متواری و تحت تعقیب قضایی با بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی مالی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند امروز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد یکی از محکومان مالی متواری در سطح شهرستان شوش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان شوش با بهکارگیری روشها و شگردهای خاص پلیسی، محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
سرهنگ دادوند با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با متخلفان و متهمان فراری گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه و تلاش برای فرار از قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.