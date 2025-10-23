کولبری و کمبود نقدینگی اصلی ترین مشکلات تعاونی مرزنشینان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، باقر خلیلی،درنشست فعالین اقتصادی آذربایجان غربی با رییس جمهور،به کمبود نقدینگی در تعاونی‌های مرزنشین و نبود حمایت‌های مالی اشاره کرد و گفت:کولبری یکی از مشکلات اصلی تجارت منطقه است. اگرچه قانون جدید بخشی از مشکلات را کاهش داده اما سهمیه‌های محدود هنوز مسئله‌ساز است.»

خلیلی افزود: رفع تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین، حذف مالیات‌های سنگین برخلاف قانون، و توجه جدی به تعاونی‌هایی که اکنون تنها نامی از آنها باقی مانده، باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین به کمبود نهاده‌های دامی به عنوان عاملی فلج‌کننده برای صنعت دام و طیور اشاره کرد و هشدار داد:در صورت بی‌توجهی، بحران عمیقی در بازار گوشت قرمز و سفید شکل خواهد گرفت.

