رییس اتاق تعاون استان:
کولبری و کمبود نقدینگی اصلی ترین مشکلات تعاونی مرزنشینان آذربایجان غربی
رییس اتاق تعاون آذربایجانغربی کولبری و کمبود نقدینگی را اصلی ترین مشکلات تعاونی مرزنشینان استان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، باقر خلیلی،درنشست فعالین اقتصادی آذربایجان غربی با رییس جمهور،به کمبود نقدینگی در تعاونیهای مرزنشین و نبود حمایتهای مالی اشاره کرد و گفت:کولبری یکی از مشکلات اصلی تجارت منطقه است. اگرچه قانون جدید بخشی از مشکلات را کاهش داده اما سهمیههای محدود هنوز مسئلهساز است.»
خلیلی افزود: رفع تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین، حذف مالیاتهای سنگین برخلاف قانون، و توجه جدی به تعاونیهایی که اکنون تنها نامی از آنها باقی مانده، باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین به کمبود نهادههای دامی به عنوان عاملی فلجکننده برای صنعت دام و طیور اشاره کرد و هشدار داد:در صورت بیتوجهی، بحران عمیقی در بازار گوشت قرمز و سفید شکل خواهد گرفت.