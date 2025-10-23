رئیس پلیس راهور استان قزوین:
برخورد پراید با عابران پیاده زن 45 ساله در اقبالیه را کشت
رئیس پلیس راهور استان از فوت یک نفر خانم 45 ساله بر اثر برخورد پراید با عابران پیاده در ورودی شهر اقبالیه خبر داد و گفت: در این حادثه راننده پراید و یک نفر عابر پیاده دیگر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدعلی آسیایی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف در ورودی شهر اقبالیه، بلافاصله ماموران پلیس راهور به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس و تیمهای امدادی در محل مورد نظر و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پراید که در مسیر اعلامی در حال تردد بوده با با 2 نفر عابر پیاده برخورد کرده است، افزود: متاسفانه در این حادثه خانمی 45 ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخته و راننده پراید و یک نفر عابر پیاده دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیس راهور استان قزوین در پایان علت وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناسان عدم توجه به جلو راننده خودرو پراید اعلام کرد و گفت: امیدواریم با رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مجاز و مطمئنه، استفاده از کمربند ایمنی و عدم سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه، شاهد کاهش تصادفات و افزایش انضباط ترافیکی در سطح استان باشیم.