خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راهور استان قزوین:

برخورد پراید با عابران پیاده زن 45 ساله در اقبالیه را کشت

برخورد پراید با عابران پیاده زن 45 ساله در اقبالیه را کشت
کد خبر : 1704089
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان از فوت یک نفر خانم 45 ساله بر اثر برخورد پراید با عابران پیاده در ورودی شهر اقبالیه خبر داد و گفت: در این حادثه راننده پراید و یک نفر عابر پیاده دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  سرهنگ سیدعلی آسیایی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف در ورودی شهر اقبالیه، بلافاصله ماموران پلیس راهور به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل مورد نظر و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پراید که در مسیر اعلامی در حال تردد بوده با با 2 نفر عابر پیاده برخورد کرده است، افزود: متاسفانه در این حادثه خانمی 45 ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخته و راننده پراید و یک نفر عابر پیاده دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور استان قزوین در پایان علت وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناسان عدم توجه به جلو راننده خودرو پراید اعلام کرد و گفت: امیدواریم با رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مجاز و مطمئنه، استفاده از کمربند ایمنی و عدم سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه، شاهد کاهش تصادفات و افزایش انضباط ترافیکی در سطح استان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ