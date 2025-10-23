برخورد پراید با عابران پیاده زن 45 ساله در اقبالیه را کشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ سیدعلی آسیایی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف در ورودی شهر اقبالیه، بلافاصله ماموران پلیس راهور به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل مورد نظر و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پراید که در مسیر اعلامی در حال تردد بوده با با 2 نفر عابر پیاده برخورد کرده است، افزود: متاسفانه در این حادثه خانمی 45 ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخته و راننده پراید و یک نفر عابر پیاده دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور استان قزوین در پایان علت وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناسان عدم توجه به جلو راننده خودرو پراید اعلام کرد و گفت: امیدواریم با رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مجاز و مطمئنه، استفاده از کمربند ایمنی و عدم سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه، شاهد کاهش تصادفات و افزایش انضباط ترافیکی در سطح استان باشیم.

