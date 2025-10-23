عاملان درگیری و نزاع در خیابان طالقانی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی110 مبنی بر یک فقره نزاع خیابانی بین تعدادی از اراذل و اوباش در خیابان طالقانی، بلافاصله ماموران امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی های دقیق مشخص شد، تعدادی از اوباش با همدیگر درگیر شده که در این درگیری 3نفر از اوباش با استفاده از سلاح سرد یکی دیگر از اراذل با هویت معلوم را مجروح کرده و با استفاده از راهبندان وترافیک از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی قزوین با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت بلافاصله اقدام به شناسایی این اوباش کرده و همه متهمان متواری را در مخفیگاهشان دستگیرده کرده اند، تصریح کرد: با تکمیل پرونده این افراد برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ لامعی در پایان از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با برهم زنندگان نظم و امنیت خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد این چنینی مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس گزارش کنند.

