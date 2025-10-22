خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر صمت عنوان کرد;

حساسیت رئیس جمهور نسبت به توسعه صنعتی در فلات مرکزی

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز طرح آزمایشی (پایلوت) برش استانی آمایش صنایع در اصفهان خبر داد و تأکید کرد که این برنامه با حساسیت ویژه رئیس جمهور در خصوص توسعه صنعتی فلات مرکزی پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید شجاعی در دیدار با استاندار اصفهان، ابراز امیدواری کرد که این استان در اجرای طرح پیشرو باشد و صنایع تبدیلی در آن ایجاد شود.

وی با اشاره به اهمیت ویژه این طرح، اظهار کرد: طرح آمایش صنایع با برش استانی به صورت آزمایشی از استان اصفهان آغاز شده است چرا که رئیس جمهور نیز نسبت به شرایط توسعه صنعتی در فلات مرکزی حساسیت ویژه‌ای دارند.

شجاعی مدت زمان اجرای این طرح را یک بازه پنج ماهه اعلام کرد و گفت: این اقدام در یک بازه پنج ماهه انجام می شود تا پایان سال نتیجه آن را تقدیم دولت کنیم و انتظار داریم اصفهان در این امر پیشرو باشد تا بتوانیم در آن صنایع تبدیلی ایجاد کنیم.

معاون وزیر صمت در ادامه به موضوع تبصره ۱۸ (مربوط به شناسایی، ارزیابی اولیه و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق متقاضی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه) پرداخت و گفت: سیاست دولت در خصوص تبصره ۱۸، توزیع مساوات محور است.

وی افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از منابع اصلی حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محسوب می‌شود.

