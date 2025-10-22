مانور زلزله در چهارمحال و بختیاری به اجرا در آمد
مانور تمامعیار زلزله با قدرت فرضی ۶.۴ ریشتر در شهر وردنجان شهرستان بن با بیش از ۲ هزار نفر نیرو و ۴۲۰ دستگاه تجهیزات مهندسی صبح امروز به اجرا درآمد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور اظهارداشت: این مانور تمامعیار در سطح استان برگزار شد تا اعضای ستاد مدیریت بحران آمادگی خود را در برابر حوادث مختلف مانند زلزله، سیل، آتشسوزی و نشت مواد خطرناک نشان دهند.
امید محترمی بیان کرد: حضور فعال و منسجم نیروهای امدادی و خدماتی، نشان داد که استان چهارمحال و بختیاری در مسیر ارتقای توان عملیاتی خود گامهای مؤثری برداشته است.
وی افزود: در این رزمایش ۴۲۰ دستگاه تخصصی شامل ماشینآلات سنگین، خودروهای امداد و نجات، تجهیزات فنی و سامانههای پشتیبانی از نقاط مختلف استان گردآوری و در صحنه عملیات بهکار گرفته شد.
محترمی گفت: این مانور تمرینی، اطمینان خاطر مردم را فراهم میکند که دستگاهها توان پاسخگویی به بحرانها را دارند.