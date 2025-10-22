بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات؛
٤ صادرکننده نمونه فارس تجلیل شدند
در بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات، ٤صادرکننده از استان فارس شامل٣صادرکننده نمونه ملی و یک صادرکننده شایسته تقدیر موفق به کسب عناوین برتر شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، مراسم روز ملی صادرات با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی، صاحبنظران حوزه تجارت خارجی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
صادرکنندگان نمونه ملی استان فارس از جمله شرکت رامک بیتا تولیدکننده محصولات لبنی به مدیرعاملی جلال نصیری، شرکت دشت نشاط صنایع تبدیلی به مدیرعاملی ایمان مرادی و شرکت گردشگری سفر به سرزمین پارس به مدیرعاملی آرش صادقزاده تجلیل شدند.
شرکت تولیدی پودر گچ صنعتی جنوب فارس به مدیرعاملی وحید روئین اهلی نیز صادرکننده شایسته تقدیر استان فارس شد.
گفتنی است، از میان ۴۶ صادرکننده برتر در ردههای ممتاز، نمونه و شایسته که در ۵۰ گروه کالایی مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، تجلیل به عمل آمد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص صادرکنندگان استان گفت:استان فارس با دارا بودن ظرفیتهای گسترده تولید و صادرات، همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده است.
کریم مجرب اظهار داشت: صادرکنندگان نمونه استان، نمادی از توانمندی و تلاش مستمر بخش خصوصی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازارهای خارجی، باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان فارس شدهاند.
وی افزود: حمایت از این صادرکنندگان و ارتقاء زیرساختها، اولویت اصلی ما در اداره کل صنعت، معدن و تجارت است تا بتوانیم مسیر رشد صادرات غیرنفتی را هموارتر کنیم.