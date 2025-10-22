2 هزار و 400 مدرسه تحویل آموزش و پرورش شد

به گزارش ایلنا از همدان، سید کاظم میرنظری روز چهارشنبه در بیست‌وهفتمین جشنواره تکریم از خیّرین مدرسه‌ساز استان همدان با تاکید بر اینکه وضعیت مدرسه‌سازی کشور مطلوب است، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور در بیش از ۱۰۰ جلسه مرتبط با موضوع مدرسه‌سازی شرکت کرده است و این موضوع نشان از جایگاه ویژه آموزش و تربیت در نگاه دولت دارد.

وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات عناصر معاند، وضعیت مدرسه‌سازی در کشور بر اساس اسناد و مدارک موجود بسیار مطلوب است و امروز با افتخار می‌گوییم مدرسه‌سازی در جمهوری اسلامی ایران در جایگاه اولویت ملی قرار دارد.

مشاور امور پشتیبانی رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با قدردانی از نیکوکاران مدرسه‌ساز افزود: ما در برابر بخشندگی و روح بزرگ خیرین مدرسه‌ساز، خاضعانه سر تعظیم فرود می‌آوریم و اعتقاد داریم این حرکت الهی، بنیان‌گذار آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است.

انتهای پیام/