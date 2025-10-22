خبرگزاری کار ایران
مشاور امور پشتیبانی رییس سازمان نوسازی مدارس کشور:

2 هزار و 400 مدرسه تحویل آموزش و پرورش شد

مشاور امور پشتیبانی رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای ساخت بیش از هفت‌هزار پروژه آموزشی در کشور خیز برداشته‌ایم که از این میان، ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در شهریورماه سال جاری تحویل وزارت آموزش و پرورش شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، سید کاظم میرنظری روز چهارشنبه در بیست‌وهفتمین جشنواره تکریم از خیّرین مدرسه‌ساز استان همدان با تاکید بر اینکه وضعیت مدرسه‌سازی کشور مطلوب است، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور در بیش از ۱۰۰ جلسه مرتبط با موضوع مدرسه‌سازی شرکت کرده است و این موضوع نشان از جایگاه ویژه آموزش و تربیت در نگاه دولت دارد.

وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات عناصر معاند، وضعیت مدرسه‌سازی در کشور بر اساس اسناد و مدارک موجود بسیار مطلوب است و امروز با افتخار می‌گوییم مدرسه‌سازی در جمهوری اسلامی ایران در جایگاه اولویت ملی قرار دارد.

مشاور امور پشتیبانی رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با قدردانی از نیکوکاران مدرسه‌ساز افزود: ما در برابر بخشندگی و روح بزرگ خیرین مدرسه‌ساز، خاضعانه سر تعظیم فرود می‌آوریم و اعتقاد داریم این حرکت الهی، بنیان‌گذار آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است.

