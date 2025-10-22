خبرگزاری کار ایران
ثبت آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام  مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه سی‌ام مهر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر کارون ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

همچنین شهر‌های اهواز و بهبهان با شاخص کیفی ۱۵۵ میکرو گرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم قرار دارند.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور اندیمشک ۱۲۶، خرمشهر ۱۱۰، دزفول ۱۰۵، دشت آزادگان ۱۱۸ و ماهشهر ۱۲۶ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که ناسالم برای گروه‌های حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

مسجد سلیمان نیز تنهایی شهر با هوای پاک در خوزستان به ثبت رسیده است.

