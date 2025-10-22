خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبات گندم کاران همدانی تسویه شد

مطالبات گندم کاران همدانی تسویه شد
کد خبر : 1703699
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان با بیان اینکه سال زراعی گذشته ۳۷۶ هزار تن از کشاورزان این استان خریداری شد، گفت: ۷۷ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران این استان پرداخت و به طور کامل تسویه شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حمزه خانجانی با بیان اینکه عملیات کاشت گندم در این استان آغاز شده است، سطح زیر کشت گندم (آبی و دیم) را بیش از ۴۳۷ هزار هکتار پیش بینی و اظهار کرد: از این میزان ۷۵ هزار هکتار آن گندم آبی و ۳۶۲ هزار هکتار آن گندم دیم است.

وی خاطر نشان کرد: برداشت گندم با هزار و ۶۸۰ دستگاه کمباین در مدت حدود ۵۰ روز از اوایل تیرماه تا اواخر مرداد ماه انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان اظهار کرد: شهرستان کبودرآهنگ با ۹۴ تُن در رتبه اول، شهرستان رزن ۷۹ تُن در رتبه دوم و شهرستان اسدآباد با ۴۹ تُن در رتبه سوم خرید تضمینی گندم بودند.

خانجانی با بیان اینکه وسعت  یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است که ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.

وی بیان کرد: طرح «آیش کشاورزی» یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین روش‌های مدیریت پایدار زمین‌های زراعی است که هدف اصلی آن افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش و کنترل آفات و بیماری‌ها است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان اضافه کرد: آیش به معنی رها کردن زمین زراعی برای مدت محدودی بدون کشت است؛ در این دوره زمین استراحت کرده و مواد غذایی، رطوبت و ساختمان خاک بازسازی می‌شود.

وی با بیان اینکه در واقع آیش نوعی برنامه‌ریزی در تناوب زراعی است تا زمین پس از مدت‌ها بهره‌برداری، خود را بازیابی کند، گفت: اجرای طرح آیش سبز و کشت گیاهان تناوبی به جای آیش زرد در بازسازی خاک موثرتر است.

وی گفت: این سازمان با اجرای طرح مولد سازی روستاها و جهش تولید در ۲ سال متوالی رتبه نخست کشور در شناسایی و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی را کسب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ