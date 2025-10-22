مطالبات گندم کاران همدانی تسویه شد

به گزارش ایلنا از همدان، حمزه خانجانی با بیان اینکه عملیات کاشت گندم در این استان آغاز شده است، سطح زیر کشت گندم (آبی و دیم) را بیش از ۴۳۷ هزار هکتار پیش بینی و اظهار کرد: از این میزان ۷۵ هزار هکتار آن گندم آبی و ۳۶۲ هزار هکتار آن گندم دیم است.

وی خاطر نشان کرد: برداشت گندم با هزار و ۶۸۰ دستگاه کمباین در مدت حدود ۵۰ روز از اوایل تیرماه تا اواخر مرداد ماه انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان اظهار کرد: شهرستان کبودرآهنگ با ۹۴ تُن در رتبه اول، شهرستان رزن ۷۹ تُن در رتبه دوم و شهرستان اسدآباد با ۴۹ تُن در رتبه سوم خرید تضمینی گندم بودند.

خانجانی با بیان اینکه وسعت یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است که ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.

وی بیان کرد: طرح «آیش کشاورزی» یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین روش‌های مدیریت پایدار زمین‌های زراعی است که هدف اصلی آن افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش و کنترل آفات و بیماری‌ها است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان اضافه کرد: آیش به معنی رها کردن زمین زراعی برای مدت محدودی بدون کشت است؛ در این دوره زمین استراحت کرده و مواد غذایی، رطوبت و ساختمان خاک بازسازی می‌شود.

وی با بیان اینکه در واقع آیش نوعی برنامه‌ریزی در تناوب زراعی است تا زمین پس از مدت‌ها بهره‌برداری، خود را بازیابی کند، گفت: اجرای طرح آیش سبز و کشت گیاهان تناوبی به جای آیش زرد در بازسازی خاک موثرتر است.

وی گفت: این سازمان با اجرای طرح مولد سازی روستاها و جهش تولید در ۲ سال متوالی رتبه نخست کشور در شناسایی و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی را کسب کرد.

