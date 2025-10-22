خبرگزاری کار ایران
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استان قزوین

آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استان قزوین
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برداشت خرمالو از سطح 90 هکتار از باغ‌های استان قزوین آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله فروش با اعلام این خبر گفت: از مجموع باغ‌های خرمالوی استان، 90 هکتار بارور و 2 هکتار غیربارور است و متوسط عملکرد تولید این محصول حدود 7 تن در هکتار برآورد می‌شود.

وی افزود: بیشترین تمرکز تولید خرمالو در مناطق الموت غربی، بخش رجایی دشت و روستاهای هریف، کلین، جریان، قسطین‌رود و کارندچال شهرستان قزوین قرار دارد. 

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برداشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

پیله‌فروش با اشاره به خواص درمانی خرمالو ادامه داد: این میوه در کاهش چربی خون، تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری از کم‌خونی و تسریع رشد کودکان نقش دارد و به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌ها و بتاکاروتن‌ها، به عنوان میوه‌ای ضدسرطانی شناخته می‌شود. همچنین خرمالو در بهبود سرماخوردگی، افزایش اشتها و تقویت معده مفید است.

