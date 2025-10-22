مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
آغاز برداشت خرمالو از باغهای استان قزوین
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برداشت خرمالو از سطح 90 هکتار از باغهای استان قزوین آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله فروش با اعلام این خبر گفت: از مجموع باغهای خرمالوی استان، 90 هکتار بارور و 2 هکتار غیربارور است و متوسط عملکرد تولید این محصول حدود 7 تن در هکتار برآورد میشود.
وی افزود: بیشترین تمرکز تولید خرمالو در مناطق الموت غربی، بخش رجایی دشت و روستاهای هریف، کلین، جریان، قسطینرود و کارندچال شهرستان قزوین قرار دارد.
به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برداشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
پیلهفروش با اشاره به خواص درمانی خرمالو ادامه داد: این میوه در کاهش چربی خون، تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری از کمخونی و تسریع رشد کودکان نقش دارد و به دلیل دارا بودن آنتیاکسیدانها و بتاکاروتنها، به عنوان میوهای ضدسرطانی شناخته میشود. همچنین خرمالو در بهبود سرماخوردگی، افزایش اشتها و تقویت معده مفید است.