برخورد مرگبار نیسان و پراید در قائمشهر
در تصادف شدید بین وانت نیسان و پراید در جاده نظامی قائمشهر، سه نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد. مصدوم پس از دریافت درمانهای اولیه به بیمارستان رازی منتقل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت ۱۶:۲۴ امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه واقع در جاده نظامی قائمشهر اعزام شدند.
در این حادثه که گفته شد در اثر برخورد خودروی وانت نیسان و پراید اتفاق افتاد سه نفر در دم جان باختند و یک نفر مصدوم شد که این مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.