به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت ۱۶:۲۴ امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه واقع در جاده نظامی قائمشهر اعزام شدند.

در این حادثه که گفته شد در اثر برخورد خودروی وانت نیسان و پراید اتفاق افتاد سه نفر در دم جان باختند و یک نفر مصدوم شد که این مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

