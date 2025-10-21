حفظ اراضی کشاورزی ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی امروز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای احکام قطعی اجرا نشده که با حضور دادستان مرکز استان، مدیر امور اراضی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد و دیگر مسئولان اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی بیان کرد: اجرای احکام قضایی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز بر اراضی کشاورزی، از اولویت‌های اصلی در این حوزه است. متأسفانه برخی از احکام قطعی در سطح استان به دلایل مختلف هنوز اجرا نشده و این موضوع تهدیدی جدی برای اراضی تولیدی و امنیت غذایی استان محسوب می‌شود.

وی بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید کرد و افزود: صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری آن ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه است و با توجه به شرایط ویژه کشاورزی استان و نقش حیاتی این اراضی در تأمین نیازهای غذایی، باید اقدامات مؤثرتری در جهت اجرای سریعتر احکام قضائی صورت گیرد.

سرهنگ مسلم مویدی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با اشاره به شناسایی هزار و ۳۸۴ مورد تغییر کاربری غیر مجاز و ۶۵۵ مورد اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون در سال جاری بیان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان آماده است تا با تمام توان در کنار دستگاه قضائی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، از اراضی کشاورزی استان حفاظت کرده و با تخلفات و تصرفات غیرمجاز برخورد قاطع داشته باشد.

دادستان مرکز استان نیز از آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از برنامه‌های جهاد کشاورزی در راستای حفظ اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضایی خبر داد و اعلام کرد: همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرائی و قضائی می‌تواند به تسریع در روند اجرای احکام و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز کمک کند.

علی حسنوند خاطرنشان کرد: ما شاهد گام جدیدی در راستای تقویت همکاری‌ها برای حفظ اراضی کشاورزی استان لرستان و اجرای سریعتر احکام قضائی تا پایان سال جاری هستیم که امیدواریم با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده، شاهد حفاظت بهتر از اراضی ارزشمند کشاورزی استان باشیم

